Perayaan 29 Tahun, Shaggydog Kembali ke Akar Bersama Kawan-kawan

jpnn.com, YOGYAKARTA - Band asal Yogyakarta, Shaggydog memasuki usia ke-29 pada tahun ini. Usia yang secara umum masuk dalam kategori dewasa, sering kali dianggap sebagai masa transisi psikologis yang besar sebelum menginjak kepala tiga.

Angka 29 tahun menjadi tonggak kedewasaan bermusik band yang berdiri pada 1 Juni 1997 itu. Nilai-nilai kehidupan dari tema tersebut terhubung erat dengan perjalanan karier dan kehidupan pribadi personilnya.

Pada perayaan ulang tahunnya yang ke-29, Shaggydog mengusung tema besar 'BE29AS' yang diwujudkan melalui slogan doa bersama: 'Sehat, BE29AS, Waras'.

"Arti kata bergas dalam bahasa Jawa adalah sehat, kuat, dan penuh energi secara fisik. Sebuah kata yang menjadi doa dan harapan bagi kita semua, untuk selalu berusaha menjaga semangat dan energi di situasi dunia saat ini” ungkap Heruwa, vokalis Shaggydog.

Bagi Shaggydog, bergas juga terbukti dari formasi enam personel utamanya (Heruwa, Richad, Raymond, Bandizt, Lilik, dan Yoyok) yang tidak berubah sejak awal berdiri.

Kata waras sendiri merujuk pada kesehatan mental, pikiran yang jernih, serta kestabilan emosi. Di usia band ini, Shaggydog menggunakan kewarasan berpikir untuk terus menjaga nyala api kreativitas di tengah industri musik yang dinamis.

Melalui filosofi Jawa 'dene utamane manungso iku kudu bergas ing raga lan titi ing rasa' (utamanya manusia harus sehat fisiknya dan peka rasanya).

"Karena sejatinya, yang terpenting dari hidup itu adalah: sehat, bergas, ditambah waras” jelas Heruwa.