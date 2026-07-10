Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Musik

Perayaan 30 Tahun, Project Pop Siap Gelar Konser Forever Young - Forever Fun

Jumat, 10 Juli 2026 – 19:49 WIB
Perayaan 30 Tahun, Project Pop Siap Gelar Konser Forever Young - Forever Fun - JPNN.COM
Project Pop saat konferensi pers Konser Forever Young - Forever Fun di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Jumat (10/11). Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan 30 tahun perjalanan di industri musik, grup pop-komedi legendaris, Project Pop akan menggelar konser spesial bertajuk Forever Young - Forever Fun.

Dipromotori oleh Northstar Entertainment, konser tersebut akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Konser Forever Young - Forever Fun dirancang bukan sekadar pertunjukan musik, melainkan sebuah perayaan lintas generasi yang mengajak penonton masuk ke dalam 'mesin waktu' penuh nostalgia, tawa, dan energi positif.

Baca Juga:

Melalui konsep panggung interaktif, permainan multimedia, koreografi massal, serta tata visual penuh warna, Forever Young – Forever Fun bakal menghadirkan pengalaman konser yang dekat dengan karakter ceria dan jenaka khas Project Pop.

Perwakilan Northstar Entertainment, Chairi Ibrahim, mengatakan bahwa konser ini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Project Pop sebagai salah satu ikon budaya populer Indonesia.

“Project Pop bukan sekadar grup musik; mereka adalah warisan budaya populer Indonesia yang berhasil mempertahankan relevansi selama 30 tahun. Karakter komedi cerdas yang dibalut aransemen musik multi-genre menjadi kekuatan utama. Melalui konser ‘Forever Young – Forever Fun’, Northstar Entertainment ingin menghadirkan the ultimate nostalgia party dengan standar produksi panggung berskala besar untuk merayakan legasi luar biasa ini,” ungkap Chairi Ibrahim.

Baca Juga:

Sebagai perayaan tiga dekade, konser tersebut juga akan menghadirkan sejumlah kolaborator spesial yang dipilih bukan hanya sebagai kejutan panggung, tetapi sebagai bagian dari narasi besar perjalanan Project Pop.

Kehadiran Abang-abang P Project, NPD atau New Pusat Dunia, dan Inul Daratista, yang akan tampil berkolaborasi bersama Project Pop, menjadi simbol pertemuan antara akar, masa kini, dan masa depan Project Pop.

Merayakan 30 tahun perjalanan di industri musik, grup pop-komedi legendaris, Project Pop akan menggelar konser spesial bertajuk Forever Young - Forever Fun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Project Pop  Konser Project Pop  Lagu Project Pop  Album Project Pop 
BERITA PROJECT POP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp