Perayaan 6 Tahun, Podcast Ancur Umumkan Proyek Animasi Pasukan Hampa Udara

jpnn.com, JAKARTA - Podcast Ancur siap memperluas semestanya setelah enam tahun berlayar sebagai salah satu podcast komedi di Indonesia.

Bekerja sama dengan studio animasi VISI8, Trio Diaz Danar, Patra Gumala, dan Randhika Djamil itu mengumumkan tengah mempersiapkan proyek 'Pasukan Hampa Udara Animasi'.

Diaz Danar menuturkan, langkah tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan intellectual property (IP) dari Podcast Ancur.

Baca Juga: Podcast Ancur Cari Podcaster Baru Lewat Ajang Ini

"Kami enggak mau cuma kuat di satu fondasi saja. Fondasinya harus banyak biar bangunannya makin kokoh," ungkap Diaz Danar di Indo Comic Con, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/10).

"Jadi, enggak cuma di audio, tetapi ke animasi, kolaborasi F&B, merchandise, semua jalan," sambungnya.

Pembawa acara itu lantas membeberkan awal mula Podcast Ancur tertarik membuat proyek animasi tersebut.

Menurutnya, proyek animasi itu berangkat dari semangat untuk menghadirkan pengalaman baru bagi para pendengar yang selama ini hanya mengenal Podcast Ancur lewat audio.

"Pasukan Hampa Udara awalnya, kan, cerita audio dengan tema sci-fi. Nah, daripada langsung ke live action yang mahal banget, animasi jadi medium paling masuk akal buat lanjutinnya,” ucap Diaz Danar.