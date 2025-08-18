Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perayaan HUT RI Berjalan Lancar, Irjen Agus Apresiasi Masyarakat

Senin, 18 Agustus 2025 – 13:20 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan patroli di sekitar Bundaran HI dan Monas. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho selaku Kaopspus Operasi Merdeka Jaya 2025 menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rangkaian kegiatan kenegaraan di Istana Merdeka serta Pesta Rakyat di kawasan Monas berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Menurut Agus, keberhasilan ini tidak hanya berkat kerja keras aparat keamanan, tetapi juga buah kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta kebersamaan di lapangan.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Ini bukti kepedulian masyarakat sangat besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara tercinta ini,” ujar dia dalam siaran persnya, Senin (18/8).

Kakorlantas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian, TNI, Dishub, tenaga kesehatan, hingga para relawan yang ikut serta dalam pengamanan dan pelayanan masyarakat.

Sinergi semua pihak menjadikan momentum peringatan kemerdekaan tahun ini berjalan khidmat sekaligus meriah.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-80 RI harus dipastikan berjalan aman, lancar, dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

Kapolri juga berpesan agar seluruh jajaran Polri mengedepankan sikap humanis, profesional, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengapresiasi masyarakat atas lancarnya perayaan HUT RI.

