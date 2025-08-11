Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Perayaan HUT RI, Telkom Hadirkan Promo Berlangganan Paket HSI dari Indibiz

Senin, 11 Agustus 2025 – 13:13 WIB
Perayaan HUT RI, Telkom Hadirkan Promo Berlangganan Paket HSI dari Indibiz - JPNN.COM
Telkom Indonesia meluncurkan ekosistem solusi digital dunia usaha Indonesia bernama Indibiz di Jakarta, Kamis (6/7). Foto: Telkom

jpnn.com, JAKARTA - Telkom Indonesia, melalui ekosistem solusi digital Indibiz turut serta memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Semangat kemerdekaan itu diwujudkan dengan menghadirkan kemudahan berlangganan High Speed Internet (HSI) melalui program 'HSI Bisnis Promo Merdeka Berbisnis'.

Promo Merdeka Berbisnis terdiri dari beberapa paket pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Menariknya, pilihan tersebut juga dibandrol dengan harga mulai Rp 400 ribu an untuk kecepatan 75 Mbps, hingga Rp 1juta untuk kecepatan 300 Mbps.

Baca Juga:

Bagi pelanggan baru yang akan migrasi menggunakan internet bisnis cepat dari Indibiz berkesempatan besar mendapat potongan hingga 70 persen untuk biaya pasang baru dan sudah mendapatkan perangkat seperti optical network terminal (ONT) resmi dari Indibiz.

Seperti yang diketahui, jaringan konektivitas yang andal dan cepat sangat penting untuk membantu transformasi digital pelaku usaha di berbagai sektornya. Apalagi sektor bisnis yang langsung berhubungan dengan end customers. Seperti pemilik bisnis perhotelan, guest house, small office home office (SOHO).

Pemilik usaha restoran, coffee shop, pemilik usaha properti hingga pengelola layanan kesehatan seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit juga sangat tergantung dengan jaringan internet.

Baca Juga:

Jaringan internet yang cepat juga sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

Promo paket HSI Bisnis dari Indibiz sangat tepat untuk mempercepat proses transformasi digital di sekolah maupun perguruan tinggi.

Telkom Indonesia, melalui ekosistem solusi digital Indibiz turut serta memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Telkom  indibiz  Telkom Indonesia  HUT RI 
BERITA TELKOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp