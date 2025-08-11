Perayaan HUT RI, Telkom Hadirkan Promo Berlangganan Paket HSI dari Indibiz

jpnn.com, JAKARTA - Telkom Indonesia, melalui ekosistem solusi digital Indibiz turut serta memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Semangat kemerdekaan itu diwujudkan dengan menghadirkan kemudahan berlangganan High Speed Internet (HSI) melalui program 'HSI Bisnis Promo Merdeka Berbisnis'.

Promo Merdeka Berbisnis terdiri dari beberapa paket pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Menariknya, pilihan tersebut juga dibandrol dengan harga mulai Rp 400 ribu an untuk kecepatan 75 Mbps, hingga Rp 1juta untuk kecepatan 300 Mbps.

Bagi pelanggan baru yang akan migrasi menggunakan internet bisnis cepat dari Indibiz berkesempatan besar mendapat potongan hingga 70 persen untuk biaya pasang baru dan sudah mendapatkan perangkat seperti optical network terminal (ONT) resmi dari Indibiz.

Seperti yang diketahui, jaringan konektivitas yang andal dan cepat sangat penting untuk membantu transformasi digital pelaku usaha di berbagai sektornya. Apalagi sektor bisnis yang langsung berhubungan dengan end customers. Seperti pemilik bisnis perhotelan, guest house, small office home office (SOHO).

Pemilik usaha restoran, coffee shop, pemilik usaha properti hingga pengelola layanan kesehatan seperti klinik, puskesmas dan rumah sakit juga sangat tergantung dengan jaringan internet.

Jaringan internet yang cepat juga sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

Promo paket HSI Bisnis dari Indibiz sangat tepat untuk mempercepat proses transformasi digital di sekolah maupun perguruan tinggi.