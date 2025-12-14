Perayaan Natal IKAPI: Momentum Memperkokoh Nilai Dasar Kehidupan

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) merayakan Hari Natal dengan mengusung tema besar ‘Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga’ di Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat (12/12).

Perayaan turut dimeriahkan oleh kehadiran Panti Asuhan Disabilitas Yayasan Elsafan, Panti Asuhan Yayasan Felicia Angel Kids dan Balle Krontjong.

Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita, menyampaikan perayaan Natal secara konsisten dirayakan IKAPI sebagai bentuk penghormatan dan toleransi terhadap anggota yang beragama Nasrani.

“Ini adalah tradisi IKAPI untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bagi teman-teman yang beragama Nasrani. Sebisa mungkin, perayaan ini tidak kita lewatkan sebagai wujud rasa toleransi dan kebersamaan,” ujar Oscar dalam siaran persnya, Minggu (14/12).

Selain sebagai perayaan keagamaan, Natal IKAPI 2025 juga memiliki dimensi sosial. Dalam kesempatan ini, IKAPI mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk turut merasakan sukacita Natal.

“Kami ingin memberikan kesempatan bagi adik-adik yang berada di panti asuhan untuk merasakan kebahagiaan Natal. Mungkin sehari-hari mereka berada dalam kondisi yang kurang beruntung, dan hari ini kita mencoba membawa mereka pada suasana yang berbeda,” jelasnya.

Oscar berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kesan positif dan menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi para peserta, khususnya anak-anak panti asuhan yang diundang dalam perayaan Natal.

Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Widodo, menegaskan perayaan Natal IKAPI jadi momentum reflektif bagi para profesional hukum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar kehidupan.