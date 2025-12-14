Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perayaan Natal IKAPI: Momentum Memperkokoh Nilai Dasar Kehidupan

Minggu, 14 Desember 2025 – 23:10 WIB
Perayaan Natal IKAPI: Momentum Memperkokoh Nilai Dasar Kehidupan - JPNN.COM
IKAPI menggelar perayaan Natal 2025. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) merayakan Hari Natal dengan mengusung tema besar ‘Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga’ di Hotel JW Marriott, Jakarta, Jumat (12/12).

Perayaan turut dimeriahkan oleh kehadiran Panti Asuhan Disabilitas Yayasan Elsafan, Panti Asuhan Yayasan Felicia Angel Kids dan Balle Krontjong.

Ketua Umum IKAPI, Oscar Sagita, menyampaikan perayaan Natal secara konsisten dirayakan IKAPI sebagai bentuk penghormatan dan toleransi terhadap anggota yang beragama Nasrani.

Baca Juga:

“Ini adalah tradisi IKAPI untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bagi teman-teman yang beragama Nasrani. Sebisa mungkin, perayaan ini tidak kita lewatkan sebagai wujud rasa toleransi dan kebersamaan,” ujar Oscar dalam siaran persnya, Minggu (14/12).

Selain sebagai perayaan keagamaan, Natal IKAPI 2025 juga memiliki dimensi sosial. Dalam kesempatan ini, IKAPI mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk turut merasakan sukacita Natal.

“Kami ingin memberikan kesempatan bagi adik-adik yang berada di panti asuhan untuk merasakan kebahagiaan Natal. Mungkin sehari-hari mereka berada dalam kondisi yang kurang beruntung, dan hari ini kita mencoba membawa mereka pada suasana yang berbeda,” jelasnya.

Baca Juga:

Oscar berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kesan positif dan menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi para peserta, khususnya anak-anak panti asuhan yang diundang dalam perayaan Natal.

Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Widodo, menegaskan perayaan Natal IKAPI jadi momentum reflektif bagi para profesional hukum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar kehidupan.

IKAPI melakukan perayaan natal dan menjadikannya momen untuk memperkokoh nilai dasar kehidupan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IKAPI  Perayaan Natal  nilai dasar  hari Natal 
BERITA IKAPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp