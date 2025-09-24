Perayaan Norient City Sounds: Jakarta Whispers Digelar di Kios Ojo Keos

Rabu, 24 September 2025 – 20:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Norient City Sounds: Jakarta Whispers 2025 akan digelar di Kios Ojo Keos, Jakarta pada 27 September 2025 mendatang.

Sejumlah kegiatan bakal diadakan, seperti pertunjukan musik, berbincang soal berbagai hal dari polusi suara, komunitas muda, dan kerja-kerja kreatif di kota ini bersama para kontributor terpilih dari publikasi digital ini.

Pengunjung juga akan mendapatkan zine yang bisa dibawa pulang secara gratis.

Norient City Sounds: Jakarta Whispers 2025 dimulai pukul 19.30 WIB dengan Pengantar oleh kurator Gisela Swaragita, musisi dan jurnalis.

Selanjutnya 20.00 WIB, Percakapan tentang ruang aman untuk perempuan dan queer di komunitas musik bersama dengan Gisela Swaragita, Anida Bajumi, Diedra Cavina, dan Dymussaga.

Pada 20.30 WIB, Pertunjukan oleh Rabu yang merupakan band neo-folk Yogyakarta.

21.15 WIB diisi Percakapan tentang menjadi tuan rumah untuk band-band underground dari seluruh dunia yang ingin tampil di Jakarta bersama Saifulhaq dan Januar Kristanto.

Berikut 21.45 WIB, Pertunjukan oleh Bin Idris, musisi noir pop dari Jakarta.