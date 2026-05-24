Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Perayaan Persib Juara Memakan 122 Korban, Putros Kehilangan, Prabowo akan Datang

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:24 WIB
Perayaan Persib Juara Memakan 122 Korban, Putros Kehilangan, Prabowo akan Datang - JPNN.COM
Lautan Bobotoh memenuhi kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, untuk mengikuti pawai Persib juara, Minggu (24/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Euforia keberhasilan Persib Bandung menjadi juara BRI Super League 2025/26 tidak hanya meninggalkan rasa suka, tetapi juga duka.

Perayaan yang dipusatkan di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Minggu (24/5) pagi itu membuat jalanan lumpuh.

Masyarakat 'numplek' di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan yang membawa rombongan pemain Persib,

Baca Juga:

Setelah dilepas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, rombongan pemain rencananya akan turun di Jalan Asia Afrika dan naik ke JPO untuk kemudian melakukan seremonial pengangkatan trofi.

Namun, suasana sudah tidak terkendali. Ratusan ribu masyarakat, sudah memenuhi area kawasan Asia Afrika sejak pagi hari.

Kondisi yang tidak terkendali itu membuat banyak masyarakat yang kelelahan dan kehabisan oksigen.

Baca Juga:

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, sejak Sabtu (23/5) malam hari atau saat Persib ditetapkan sebagai juara Liga Super Indonesia, total ada 122 korban kecelakaan.

Angka kecelakaan berdasarkan data akumulatif sejak Sabtu malam hingga Minggu siang.

Perayaan keberhasilan Persib Bandung menjadi juara harus selesai malam ini lantaran besok ada Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Super League  Persib Bandung  Wali Kota Farhan 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp