Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Perbaikan Jalan Berlubang Jalur Pantura Ditargetkan Rampung H-7 Lebaran

Jumat, 27 Februari 2026 – 15:15 WIB
Perbaikan Jalan Berlubang Jalur Pantura Ditargetkan Rampung H-7 Lebaran - JPNN.COM
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026). Foto: Dok. Polda Jabar

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat masih menunggu kepastian penyelesaian perbaikan jalur di wilayah utara (Pantura).

Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya telah melakukan pemeriksaan jalur dan menemukan beberapa titik yang masih perlu diperbaiki, termasuk di wilayah Sumedang.

Direktur Ditlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Baca Juga:

"Kami tunggu dari Kementerian. Mereka sudah berjanji dan kami terus koordinasi," kata Raydian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, target penyelesaian perbaikan minimal rampung satu minggu sebelum Lebaran.

"Kalau tidak salah, seminggu sebelumnya sudah selesai semuanya," ujarnya.

Baca Juga:

Selain itu, pihaknya juga menunggu hasil rapat koordinasi lintas sektoral terkait pengaturan kendaraan sumbu tiga yang akan digelar awal pekan depan.

"Kami ada bocoran, tapi belum bisa disampaikan. Karena belum ada kepastian," sambungnya.

Ditlantas Polda Jabar menyampaikan, perbaikan jalur pantura sudah rampung di H-7 Idulfitri 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jalur Pantura  Arus Mudik  Polda Jabar  jalan berlubang 
BERITA JALUR PANTURA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp