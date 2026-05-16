Perbaikan Stadion Pakansari Dikebut, Siap Jadi Markas Timnas di Piala AFF 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 – 13:33 WIB

jpnn.com, BOGOR - Renovasi Stadion Pakansari mulai dikebut untuk menyambut status baru sebagai markas sementara Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Sejumlah perbaikan darurat hingga pembenahan fasilitas kini dilakukan agar stadion kebanggaan Kabupaten Bogor itu siap menggelar laga-laga panas Skuad Garuda.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Asnan AP, mengungkapkan Stadion Pakansari sudah dua kali mendapat inspeksi langsung dari PSSI dan tim penyelenggara Piala AFF 2026.

Hasilnya, stadion tersebut diproyeksikan menjadi venue penting bagi perjalanan Timnas Indonesia di fase grup.

"Stadion Pakansari sudah dua kali diinspeksi oleh PSSI maupun tim penyelenggara Piala AFF 2026," ungkap Asnan AP kepada wartawatan, Sabtu (16/5/2026).

Tidak ingin gagal menjadi tuan rumah Timnas Indonesia, pihak pengelola langsung bergerak cepat melakukan pembenahan.

Beberapa bagian stadion sebelumnya mengalami kerusakan akibat hujan badai dan angin kencang, terutama di area pintu masuk dan atap stadion.

Kini, proses perbaikan dilakukan secara intensif demi memastikan kondisi stadion layak dan aman saat ribuan suporter memenuhi tribune.