Perbanas Institute Raih Akreditasi Unggul, Rektor: Momentum Perkuat Kinerja

jpnn.com, JAKARTA - Perbanas Institute secara resmi meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 3 November 2025. Pencapaian tertinggi ini menjadi sejarah baru sejak kampus tersebut berdiri pada 1969.

Rektor Perbanas Institute, Prof. Hermanto Siregar, mengatakan bahwa akreditasi ini adalah hasil kerja kolektif seluruh unsur kampus.

"Akreditasi Unggul ini adalah potret menyeluruh dari kerja keras seluruh elemen kampus. Kita bersyukur dan harus menjaga modal besar ini dengan peningkatan kinerja ke depan," ujar Hermanto dalam Seminar Nasional Perbankan (SNAP) di Jakarta, Rabu (19/11).

Ia menuturkan, dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia, hanya sekitar lima persen yang meraih predikat Unggul. Hermanto juga menekankan pentingnya transformasi digital agar institusi pendidikan tidak tertinggal.

"Transformasi itu berat, tetapi wajib dilakukan. Tanpa digitalisasi, kita bisa terbilas oleh perkembangan zaman," katanya.

Dalam upaya memperkuat mutu, Perbanas terus memperluas kerja sama dengan industri perbankan, korporasi, dan lembaga lainnya.

"Kami ingin kehadiran Perbanas Institute semakin dirasakan manfaatnya, baik oleh dunia perbankan maupun masyarakat luas," ujarnya.

Hermanto optimistis akreditasi ini akan menjadi landasan kuat bagi kemajuan kampus.