JPNN.com - Olahraga - Basket
JPNN.com - Olahraga - Basket

Perbasi dan IBL Gandeng Ditjen Imigrasi, Izin Pemain Asing Dipermudah?

Senin, 13 April 2026 – 06:00 WIB
Kemenimipas Hendarsam Marantoko (tengah) bersama Sekjen Perbasi, Nirmala Dewi saat menonton IBL All Star 2026 di Bandung Arena, Sabtu (!1/4). Foto: Dokumentasi Perbasi

jpnn.com - Ditjen Imigrasi mulai membuka opsi kemudahan bagi pemain asing yang berkompetisi di Indonesian Basketball League (IBL).

Kelonggaran ini diberikan menyusul banyaknya keluhan terkait proses perizinan yang dinilai lambat.

Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah skenario agar pengurusan administrasi bisa lebih fleksibel.

Saat ini, sejumlah klub IBL mengeluhkan lamanya proses izin yang membuat pemain asing belum bisa langsung diturunkan.

Kesatria Bengawan Solo bahkan sempat tidak bisa memainkan tiga pemain asingnya karena keterlambatan pengurusan izin kerja.

Kondisi tersebut berdampak pada performa skuad asuhan Anthony Garbelotto dalam dua laga kandang.

"Saya memiliki gagasan bahwa sektor olahraga harus diberikan kemudahan dalam proses administrasi." 

"Sebagai penjaga pintu negara, kami harus menunjukkan wajah yang ramah, tetapi tetap berwibawa," ujar Hendarsam.

Ditjen Imigrasi mencoba memberikan kelonggaran kepada pemain asing yang berkompetisi di IBL

TAGS   IBL  Perbasi  Imigrasi  Ditjen Imigrasi  IBL 2026 
