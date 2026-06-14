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JPNN.com - Olahraga - Basket

Perbasi DKI Jakarta: Campus League 2026 Hidupkan Gairah Basket Kampus

Minggu, 14 Juni 2026 – 04:30 WIB
Perbasi DKI Jakarta: Campus League 2026 Hidupkan Gairah Basket Kampus - JPNN.COM
Ketum DPD Perbasi, Lexyndo Hakim bersama CEO Campus League, Ryan Gozali saat konferensi pers di UPH College, Jumat (12/6). Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com - DPD Perbasi DKI Jakarta menyambut positif penyelenggaraan Campus League 2026 cabang olahraga basket.

Ketup DPD Perbasi DKI Jakarta Lexyndo Hakim menilai kehadiran kompetisi tersebut mampu meningkatkan gairah basket di lingkungan kampus.

"Kampus yang memberikan beasiswa olahraga tentu harus memiliki fasilitas yang mumpuni sehingga ketika menyiapkan atlet basket, semuanya berjalan dengan baik," kata pria yang akrab disapa Lexy itu.

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Lexyndo berharap pengembangan Campus League ke depan dapat memperkuat identitas kampus, meningkatkan kualitas fasilitas, serta mendorong daya saing kompetisi.

Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara bertahap agar fondasi yang dibangun benar-benar kuat.

"Saya rasa semuanya bisa berjalan bertahap. Ketika kampus-kampus mulai membangun fasilitas yang lebih baik, ekosistem yang disiapkan Campus League dan manfaatnya untuk atlet-atlet di Jakarta juga bisa terus berkembang," ujar pria yang juga menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) itu.

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Sebelumnya, babak reguler Campus League 2026 cabang olahraga basket digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, serta Jakarta-Tangerang.

Seri Nasional berakhir di UPH College, Sabtu (13/6/2026), menobatkan Institut Perbanas sebagai juara sektor putra dan Universitas Surabaya sebagai kampiun sektor putri.

DPD Perbasi DKI Jakarta menyambut positif penyelenggaraan Campus League 2026 cabang olahraga basket

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TAGS   Campus League 2026  Perbasi  Perbasi DKI Jakarta  Campus League 
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