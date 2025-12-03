PERBATI Lepas Tim Tinju Indonesia ke SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Dunia tinju nasional mendapat energi baru melalui acara pelepasan atlet SEA Games 2025 yang digelar di Hotel Avenzel Cibubur pada Minggu sore. Acara tersebut dihadiri pengurus PERBATI, pelatih, serta para orang tua atlet.

Ketua Umum PERBATI, Ray Zulham Farras Nugraha, dalam sambutannya secara khusus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh orang tua atlet.

“Kami sangat berterima kasih kepada para orang tua yang selama ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan para atlet. Dukungan moral, pengorbanan waktu, serta kesabaran dalam mendampingi anak-anak mereka adalah energi yang memperkuat kami di PERBATI untuk terus bekerja. Doa orang tua hari ini, agar anak-anak mereka sukses, bertanding maksimal, dan pulang membawa medali—itulah motivasi terbesar para atlet,” jelas Ray.

Ray juga menegaskan apresiasinya terhadap kerja keras para petinju yang menjalani persiapan intensif selama beberapa bulan terakhir.

“Saya menyaksikan langsung bagaimana para atlet berlatih sangat keras. Mereka telah mempersiapkan diri bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk menang. Saya berharap mereka bertanding all out, merebut nilai mutlak dalam setiap pertandingan, sehingga tidak memberi celah sedikit pun bagi potensi kecurangan atau keuntungan yang bisa diberikan kepada tuan rumah melalui perangkat pertandingan. Kita ingin kemenangan yang bersih, tegas, dan tak terbantahkan,” harapnya.

Sementara Ketua Harian PERBATI, Novian Herbowo di tempat yang sama, turut memperkuat pesan optimisme tersebut.

“Kegiatan pelepasan ini mempertegas bahwa tata kelola organisasi dan pembinaan berjalan pada jalurnya. Para atlet harus menjaga disiplin dan fokus, karena mereka membawa nama bangsa. PERBATI akan terus memastikan seluruh kebutuhan tim terpenuhi demi hasil terbaik.”

Sementara itu, Pelatih Timnas Tinju SEA Games 2025, Hermansen Balo, menyampaikan keyakinan penuh kepada para petinju yang diberangkatkan.