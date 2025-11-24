PERBATI Resmi Masuk World Boxing, Golovkin Siap Bantu Bangkitkan Tinju Indonesia

Senin, 24 November 2025 – 13:43 WIB

jpnn.com - Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) menorehkan langkah penting di kancah internasional.

Organisasi yang menjadi wadah resmi tinju amatir Indonesia itu kini telah diakui sebagai anggota penuh World Boxing (WB).

Status tersebut diputuskan dalam Kongres World Boxing di Roma, Italia, yang diikuti delegasi dari 47 negara pada 22–23 November 2025.

Ketua Umum PERBATI Ray Zulham Farras Nugraha membenarkan kabar tersebut. Dia menyebut pengakuan itu menegaskan posisi PERBATI sebagai satu-satunya organisasi tinju amatir resmi yang mewakili Indonesia.

"PERBATI sudah resmi menjadi anggota World Boxing. Pengakuan ini disampaikan langsung dalam kongres, dan 47 delegasi yang hadir telah menyetujuinya," ujar Ray saat dihubungi Minggu (23/11).

Ray hadir di Roma bersama jajaran pengurus seperti Sultan Sapta, Hengky Silatang, dan Muhamad Arisa Putra Pohan.

Mereka juga didampingi Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari. Di sela rangkaian kongres, rombongan Indonesia sempat bertemu Gennady Golovkin, legenda tinju Kazakhstan yang terpilih sebagai Presiden World Boxing dalam kongres perdana tersebut.

Dalam pertemuan itu, Golovkin menyatakan kesediaannya membantu pengembangan tinju Indonesia.