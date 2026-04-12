Perbedaan Biaya Harian Mobil Listrik vs Mobil Bensin: Rp250 per Kilometer

jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan biaya penggunaan mobil listrik dan mobil berbahan bakar bensin kian terasa di tengah dinamika harga energi global.

Dalam pemakaian harian, selisih ongkos operasional keduanya disebut tidak lagi tipis, melainkan cukup signifikan.

Ketua Umum Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI), Arwani Hidayat, mengungkapkan bahwa pengguna electric vehicle (EV) mengeluarkan biaya jauh lebih rendah untuk setiap kilometer perjalanan.

Di dalam kota, kata dia, rerata biaya penggunaan EV berkisar Rp250 per km, sementara perjalanan luar kota sekitar Rp350 per km, khususnya untuk kendaraan dengan tenaga besar.

Bandingkan dengan mobil konvensional berbahan bakar bensin.

Rute dalam kota biaya yang dikeluarkan bisa menyentuh Rp1.000 per km, sedangkan perjalanan luar kota berkisar Rp1.200 per km.

Selisih tersebut membuat kendaraan listrik makin dilirik sebagai alternatif mobilitas harian yang lebih hemat.

Tak hanya dari sisi biaya, infrastruktur pendukung juga terus berkembang.