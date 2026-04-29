Perbuatan Persebaya & Malut United Bisa Memprovokasi Bhayangkara Memukul Persib

Rabu, 29 April 2026 – 08:53 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persebaya Surabaya dan Malut United mencetak banyak gol pada pekan ke-30 Super League.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, menang 4-0 saat dijamu Arema FC pada Selasa (28/4) sore.

Pada malam hari, Malut United menghancurkan PSBS Biak 7-0.

Dua hasil itu membuat klasemen, terutama yang terkait dengan perebutan posisi ke-4, makin ramai.

Persebaya yang sempat nongkrong di posisi tersebut, harus rela disalip Malut United.

Malut United pun bisa kembali turun dari peringkat ke-4 andai Bhayangkara FC terprovokasi dengan kemenangan Persebaya dan Malut United.

Andai mengamuk saat menjamu Persib Bandung di bandar Lampung, maka Bhayangkara FC bisa menyalip Persebaya dan Malut United.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyadari bahwa timnya harus bekerja keras untuk mempertahankan gelar.