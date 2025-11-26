Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Perburuan Pelatih Baru Timnas Indonesia Dimulai, PSSI Bergerak ke Eropa

Rabu, 26 November 2025 – 21:49 WIB
Perburuan Pelatih Baru Timnas Indonesia Dimulai, PSSI Bergerak ke Eropa
Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - PSSI memulai proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia dengan mengirimkan sejumlah delegasi ke Eropa.

Langkah tersebut dilakukan setelah posisi pelatih kepala kosong sejak diberhentikannya Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober.

PSSI Bergerak ke Eropa

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyampaikan bahwa beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) berangkat lebih awal untuk menjalankan agenda awal pencarian.

Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers, juga telah tiba di Eropa lebih dahulu.

"Beberapa anggota Exco sudah berangkat, dan kami akan bertemu di sana. Wawancara dijadwalkan dilakukan dalam pekan ini," ucap Sumardji.

Lima Kandidat, Identitas Masih Dirahasiakan

Sosok yang merupakan perwira polisi itu memastikan terdapat lima calon pelatih yang sedang dipertimbangkan.

Namun, Sumardji tidak mengungkapkan nama atau negara asal para kandidat. 

Salah satu aspek yang menjadi perhatian PSSI ialah komitmen pelatih untuk membagikan ilmu kepada asisten lokal.

