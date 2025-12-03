Perburuan Pelatih Timnas Indonesia Masuk Tahap Akhir

jpnn.com, JAKARTA - Posisi pelatih Timnas Indonesia masih kosong dan terus jadi perbincangan. Sejumlah nama dari Asia hingga Eropa sudah masuk radar, sementara perwakilan PSSI disebut sedang bergerak cepat melakukan penjajakan.

Anggota Exco PSSI sekaligus Ketua BTN, Sumardji, memastikan bahwa proses seleksi mulai mengerucut. Dua nama calon pelatih disebut bakal dibawa ke rapat Exco untuk ditetapkan.

“Dua pelatih akan kami pilih lebih dulu untuk dibahas lebih detail. Tunggu saja, kami mencari yang terbaik,” ujar Sumardji.

Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers bersama dua Exco Endri Erawan dan Muhammad tengah berada di luar negeri untuk melakukan wawancara langsung dengan para kandidat.

Menurut Sumardji, para kandidat yang ditemui nantinya akan diberi peringkat satu sampai lima. Dua teratas bakal didalami lebih lanjut sebelum diputuskan dalam rapat Exco PSSI.

“Beberapa calon sudah di-interview. Setelah mereka bertiga kembali, kami langsung rapat Exco. Nanti ada ranking satu sampai lima, lalu dibahas bersama,” ucapnya.

Nama-nama yang sebelumnya santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia antara lain Timur Kapadze, Jesus Casas, Heimir Hallgrimsson, Giovanni van Bronckhorst, dan John Herdman.

Namun peluang Kapadze disebut menipis karena baru saja bergabung dengan klub Uzbekistan, PFC Navbahor. (dkk/jpnn)