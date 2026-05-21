Percantik Gerbang Jawa Tengah, Pemprov Perbaiki VIP Room Adi Soemarmo

jpnn.com, BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhammad Tonny Harjono melakukan pelatakkan baru pertama (groundbreaking) pembangunan VIP Room Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, Kamis, 21 Mei 2026.

Pembangunan tersebut untuk mempercantik salah satu gerbang masuk ke wilayah Jawa Tengah, khususnya untuk kedatangan para pejabat negara dan tamu VVIP melalui jalur udara. Sebab, kondisi dan fasilitas VIP Room Lanud Adi Soemarmo terkini sudah tidak memadai untuk mendukung dinamika pelayanan kenegaraan yang terus berkembang.

Gedung VIP Room baru tersebut ditingkatkan dengan luas 2.013 meter, lima kali gedung sebelumnya yang hanya sekitar 400 meter.

Pembangunan itu ditargetkan selesai pada Desember 2026, dengan anggaran Rp12,6 miliar bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pintu masuk ke Jawa Tengah melalui jalur udara ada dua tempat, yaitu melalui Solo dan Semarang.

Kedua bandara di tempat tersebut juga sudah berstatus internasional. Maka dari itu, fasilitas pendukung seperti VIP Room di Lanud Adi Soemarmo perlu ditingkatkan sebagai simbol dan representasi dari wajah keramahtamahan dan kemajuan Jawa Tengah.

"Ini tidak hanya kebanggaan Lanud Adi Soemarmo saja, tetapi juga simbol Provinsi Jawa Tengah, maka kita perbaiki. Nanti tamu negara dan tamu VVIP bisa diterima di VIP Room ini," katanya seusai peletakan batu pertama.

Terlebih, Bandara Adi Soemarmo telah dijadikan bandara internasional khusus haji dan umroh. Karenanya, kolaborasi antara Pemprov Jateng dengan TNI Angkatan Udara sangat diperlukan untuk memperbaiki lokasi tersebut.