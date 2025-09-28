Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Percaya Prabowo, Jumhur Hidayat Minta Buruh tidak Terlibat Aksi 30 September

Minggu, 28 September 2025 – 21:35 WIB
Percaya Prabowo, Jumhur Hidayat Minta Buruh tidak Terlibat Aksi 30 September - JPNN.COM
Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran pada 30 September, Ketum KSPSI Jumhur Hidayat minta buruh tidak terlibat. Dia meminta buruh percaya pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dokumentasi KSPSI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat mewanti-wanti kaum buruh untuk tidak melibatkan diri dalam aksi unjuk rasa besar-besaran pada 30 September 2025.

"Kami fokus pada dialog dengan pemerintah dan DPR RI untuk mengubah UU Cipta Kerja (Ciptaker) sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Jumhur dalam pernyataan resminya, Minggu (28/9).

Menurut Jumhur, buruh punya harapan pada presiden sekarang. Presiden Prabowo sudah mempersilakan UU CIptaker dibongkar agar tidak terlalu kapitalistik. 

Baca Juga:

Selain itu, DPR RI juga memberi perhatian, dengan memberikan kesempatan berdialog. Hal ini tentunya berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yang menyikapi keputusan MK untuk mengubah UU Ciptaker dengan menerbitkan perpu yang melegalkan kembali UU tersebut.

"Kurang zalim apa pemerintahan sebelumnya sampai menerbitkan perppu untuk memberlakukan UU Ciptaker yang dibatalkan MK," ungkit Jumhur.

Ketum KSPSI itu meminta kaum buruh tidak terpancing dengan upaya-upaya provokasi untuk unjuk rasa 30 September. 

Baca Juga:

"Kami bergerak dengan gendang sendiri, bukan dengan gendang orang lain," kata Jumhur.

Dia menyebut ada 202 federasi dan 20 konfederasi yang bergabung dengan sikap KSPSI.

Percaya Presiden Prabowo Subianto, Jumhur Hidayat minta buruh tidak terlibat aksi 30 September 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Buruh  aksi 30 september  Jumhur Hidayat  UU Ciptaker  Presiden Prabowo 
BERITA BURUH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp