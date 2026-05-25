Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Percayalah, Hanya Iran yang Bisa Menggagalkan Perundingan

Senin, 25 Mei 2026 – 10:55 WIB
Percayalah, Hanya Iran yang Bisa Menggagalkan Perundingan - JPNN.COM
Orang-orang menghadiri pertemuan untuk berjanji setia kepada Pemimpin Tertinggi baru Iran Mojtaba Khamenei di Lapangan Enghelab di Teheran, Iran, pada 9 Maret 2026. (ANTARA/Xinhua/Shadati)

jpnn.com, WASHINGTON DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Minggu (24/5) mengatakan, jika perundingan antara Washington dan Teheran gagal mencapai hasil, hal tersebut sepenuhnya adalah salah Iran.

Dalam wawancara dengan stasiun penyiaran India Today, Rubio mengatakan kegagalan upaya diplomatik tidak akan menjadi kesalahan baik AS maupun sekutunya di kawasan Teluk.

“Jika upaya ini tidak berhasil, itu bukan kesalahan AS atau sekutu kami di Teluk. Itu akan menjadi 100 persen kesalahan Iran,” kata Rubio.

Baca Juga:

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan damai antara AS dan Iran pada dasarnya telah disetujui.

Trump menyebut rincian akhir kesepakatan masih dibahas dan akan segera diumumkan.

Saat ditanya apakah kegagalan perundingan dapat memicu kembali Operasi Epic Fury terhadap Iran, Rubio mengatakan Trump telah menegaskan akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir.

Baca Juga:

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap target-target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata pada 7 April.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran pada dasarnya telah disetujui

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perang Iran  perundingan damai  Iran  Amerika Serikat  Marco Rubio 
BERITA PERANG IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp