Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Percepat Arus Barang, Bea Cukai Tanjung Priok Tambah Lokasi Pemeriksaan di JICT & TPK Koja

Senin, 15 Juni 2026 – 14:18 WIB
Percepat Arus Barang, Bea Cukai Tanjung Priok Tambah Lokasi Pemeriksaan di JICT & TPK Koja - JPNN.COM
Bea Cukai Tanjung Priok memperluas kapasitas pelayanan dengan membuka tambahan lokasi pemeriksaan fisik di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja (TPK Koja). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Bea Cukai Tanjung Priok terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat arus barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok

Setelah sebelumnya melakukan optimalisasi pemeriksaan jalur merah melalui penambahan personel pemeriksa, pelaksanaan pemeriksaan hingga malam hari dan penyesuaian prosedur layanan, Bea Cukai kini memperluas kapasitas pelayanan dengan membuka tambahan lokasi pemeriksaan fisik.

Penambahan lokasi pemeriksaan di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mempercepat penyelesaian kontainer yang masih menunggu proses pemeriksaan fisik. 

Baca Juga:

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Tanjung Priok dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional tanpa mengurangi kualitas pengawasan kepabeanan.

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan percepatan arus barang memerlukan sinergi dan keterlibatan aktif seluruh pihak yang berada dalam rantai logistik.

"Kami tidak hanya melakukan peningkatan kapasitas layanan melalui penambahan lokasi pemeriksaan, tetapi juga menginisiasi koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses logistik. Percepatan arus barang memerlukan solusi yang dibangun bersama sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti sesuai peran masing-masing," kata Adhang dalam keterangannya, Senin (15/6).

Baca Juga:

Sebagai bagian dari upaya percepatan arus barang, Bea Cukai Tanjung Priok juga menginisiasi serangkaian pertemuan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain asosiasi trucking wilayah DKI Jakarta, importir produsen, asosiasi importir, asosiasi forwarder, pengelola depo peti kemas, serta pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS). 

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan guna mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Ini berbagai langkah strategis yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Priok untuk mempercepat arus barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus barang  Bea Cukai Tanjung Priok  Bea Cukai  Pelabuhan Tanjung Priok  impor  JICT  TPK Koja 
BERITA ARUS BARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp