Percepat Arus Barang, Bea Cukai Tanjung Priok Tambah Lokasi Pemeriksaan di JICT & TPK Koja

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Bea Cukai Tanjung Priok terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat arus barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah sebelumnya melakukan optimalisasi pemeriksaan jalur merah melalui penambahan personel pemeriksa, pelaksanaan pemeriksaan hingga malam hari dan penyesuaian prosedur layanan, Bea Cukai kini memperluas kapasitas pelayanan dengan membuka tambahan lokasi pemeriksaan fisik.

Penambahan lokasi pemeriksaan di Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mempercepat penyelesaian kontainer yang masih menunggu proses pemeriksaan fisik.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai Tanjung Priok dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional tanpa mengurangi kualitas pengawasan kepabeanan.

Kepala Bea Cukai Tanjung Priok Adhang Noegroho Adhi menyampaikan percepatan arus barang memerlukan sinergi dan keterlibatan aktif seluruh pihak yang berada dalam rantai logistik.

"Kami tidak hanya melakukan peningkatan kapasitas layanan melalui penambahan lokasi pemeriksaan, tetapi juga menginisiasi koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses logistik. Percepatan arus barang memerlukan solusi yang dibangun bersama sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti sesuai peran masing-masing," kata Adhang dalam keterangannya, Senin (15/6).

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Sebagai bagian dari upaya percepatan arus barang, Bea Cukai Tanjung Priok juga menginisiasi serangkaian pertemuan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain asosiasi trucking wilayah DKI Jakarta, importir produsen, asosiasi importir, asosiasi forwarder, pengelola depo peti kemas, serta pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan guna mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.