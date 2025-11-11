Percepat Layanan Informasi Kredit, IdScore Luncurkan Sistem Baru EAGLE

jpnn.com, JAKARTA - Tepat di hari ulang tahun ke-11, PT Pefindo Biro Kredit, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan swasta pertama di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan IdScore meluncurkan sistem EAGLE.

Sistem EAGLE sebagai core system terbaru yang dirancang untuk menghadirkan proses pengolahan data kredit dan data lain dengan lebih cepat, aman dan andal untuk mendukung pengembangan industri keuangan nasional.

Peluncuran sistem EAGLE menandai langkah besar IdScore dalam memperkuat perannya sebagai lembaga pendukung ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif.

Sebagai core system biro kredit, sistem EAGLE menjalankan peran penting dalam mengelola, memproses, menyajikan hingga mendistribusikan data kredit dengan lebih efisien agar Lembaga jasa keuangan maupun perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab.

Melalui peningkatan kecepatan pemrosesan data hingga credit scoring dalam hitungan detik, sistem ini membantu mempercepat proses ketersediaan data kredit maupun data lain untuk meningkatkan akurasi analisis risiko.

Lebih dari itu, kehadiran EAGLE juga diharapkan membawa manfaat luas bagi masyarakat pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Dengan akses data kredit yang lebih cepat, akurat dan terintegrasi, masyarakat dapat menikmati proses pengajuan kredit yang lebih mudah, transparan, dan adil.

Hal ini sejalan dengan upaya IdScore mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan (unbank) hingga UMKM, agar mendapatkan akses pembiayaan dalam mendorong aktivitas ekonominya.

“EAGLE bukan sekadar pembaruan sistem, melainkan simbol komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi bagi industri keuangan Indonesia. Dengan kecepatan, keamanan, dan keakuratan yang lebih tinggi, IdScore ingin memastikan layanan biro kredit dapat berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan yang lebih membanggakan lagi adalah bahwa sistem EAGLE ini merupakan 100% karya anak negeri.” ujar Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi.