Percepat Pembangunan Daerah, Gubernur Herman Deru Dorong Sinergi Perantau Sumbagsel

Minggu, 26 April 2026 – 16:23 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pentingnya kolaborasi putra daerah sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan wilayah.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Halalbihalal Masyarakat Perantau Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Griya Agung, Sabtu (25/4).

Dia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Herman Deru menilai pertemuan ini memiliki nilai strategis karena mampu menyatukan tokoh-tokoh penting asal Sumbagsel.

“Pertemuan ini bukan untuk unjuk kekuatan, melainkan memperkuat silaturahmi dan kebersamaan dalam memajukan daerah,” ujarnya.

Dia menyebut Sumatera Selatan merasa terhormat menjadi tuan rumah pertemuan perdana ini.

Herman Deru berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut guna memperkuat sinergi antar daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang dibangun tidak perlu muluk-muluk, melainkan fokus pada penajaman program yang sudah ada dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.