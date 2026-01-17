Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabanjir, 8 Jembatan Bailey Dibangun di Aceh Timur

Sabtu, 17 Januari 2026 – 20:28 WIB
Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabanjir, 8 Jembatan Bailey Dibangun di Aceh Timur - JPNN.COM
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky (dua dari kanan) meresmikan penggunaan jembatan bailey di Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (16/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Aceh Timur

jpnn.com, BANDA ACEH - Sebanyak delapan jembatan bailey dibangun di Kabupaten Aceh Timur guna mempercepat pemulihan infrastruktur pascabanjir.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur, Sabtu, mengatakan pembangunan jembatan sementara itu untuk membuka kembali konektivitas wilayah pascabencana akhir November 2025.

"Bencana banjir membuat banyak jembatan putus. Pembangunan jembatan bailey untuk membuka kembali konektivitas wilayah pascabanjir," katanya.

Baca Juga:

Bupati menyebutkan jembatan bailey pertama yang rampung ada di Desa Baroh Bugeng, Kecamatan Nurussalam. Jembatan tersebut sudah difungsikan melayani akses masyarakat.

"Dengan berfungsinya jembatan di Baroh Bugeng, konektivitas antardesa di Kecamatan Nurussalam mulai kembali normal. Ini tentu berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat," katanya.

Selain di Baroh Bugeng, Iskandar Usman menyebutkan jembatan bailey juga dibangun di Desa Seuneubok Rambong, Kecamatan Nurussalam. Pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat, sehingga aktivitas warga kembali lancar.

Baca Juga:

Sedangkan enam jembatan lainnya juga segera dibangun. Saat ini, proses pembangunnya masih berada dalam tahap survei, khususnya terkait kondisi tanah di lokasi.

"Survei ini untuk memastikan jenis jembatan yang paling tepat dan aman digunakan di masing-masing titik. Apabila hasil survei menunjukkan lokasi tidak memungkinkan dibangun jembatan bailey, maka digunakan alternatif jembatan Aramco," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.

Sebanyak delapan jembatan bailey dibangun di Kabupaten Aceh Timur guna mempercepat pemulihan infrastruktur pascabanjir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp