Percepat Penanganan, Gubernur Luthfi Cek Lokasi Tanah Longsor Cibeunying

Minggu, 16 November 2025 – 15:22 WIB
Percepat Penanganan, Gubernur Luthfi Cek Lokasi Tanah Longsor Cibeunying
Gubernur Luthfi meninjau lokasi longsor Cibeunying, untuk mempercepat pencarian korban dan koordinasi penanganan bencana. Foto: pemprov Jateng

jpnn.com, CILACAP - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi, mengunjungi lokasi bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, pada Minggu (16/11).

Dalam peninjauan tersebut, Ahmad Luthfi melihat langsung proses pencarian korban hilang yang masih tertimbun material longsor.

Dia menginstruksikan agar seluruh alat berat yang tersedia segera digeser ke lokasi bencana. Tim K-9 kepolisian juga dikerahkan untuk mendukung pencarian.

Gubernur Luthfi turut menggelar rapat terbatas untuk mempercepat penanganan bencana dan proses pencarian korban yang belum ditemukan.

Rapat tersebut membahas langkah-langkah percepatan respons dan koordinasi lintas instansi.

Rapat diikuti oleh Kalakhar BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, Deputi Penanganan Darurat BNPB Budi Irawan, Bupati Cilacap, OPD terkait, serta tim SAR gabungan dari TNI-Polri dan relawan.

“Jadi hari ini sudah kita lakukan rapat evaluasi yang ketiga. Hampir 920 relawan kumpul jadi satu untuk melakukan pencarian, khususnya 12 orang yang hari ini masih tertimbun,” ujar Luthfi saat meninjau lokasi longsor di Desa Cibeunying.

Luthfi menjelaskan bahwa penanganan bencana dibagi dalam beberapa kluster. Kluster pertama adalah SAR yang dikomandoi Basarnas.



