Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Bener Meriah-Metranet Meluncurkan Aplikasi Titanium

jpnn.com, BENER MERIAH - PT Metra-Net (Metranet) yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), melalui produknya Cazbox by Metranet bersama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen menanggulangi stunting melalui pendekatan berbasis data.

Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran aplikasi Titanium, sebuah sistem manajemen stunting terintegrasi yang dirancang untuk mendukung proses pengumpulan, pemantauan, dan penanganan kasus secara lebih sistematis, akurat, dan efisien.

Peluncuran yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kampung Karang Rejo ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, perwakilan mitra kementerian, serta pemangku kepentingan lintas sektor.

Wakil Bupati Bener Meriah Ir. H. Armian menyampaikan percepatan penurunan stunting merupakan prioritas utama yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan berbasis data.

"Pentingnya kolaborasi kerja lintas sektor dan berbasis data dalam menuntaskan tantangan ini sejalan dengan target nasional prevalensi stunting sebesar 18% pada tahun 2025. Ke depan, keberhasilan program seperti Kampung Keluarga Berkualitas akan sangat bergantung pada konsistensi data dan keselarasan gerak semua pihak,” ujarnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Safrina Salim juga memberikan apresiasi terhadap pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas program Bangga Kencana.

“Saya menilai kehadiran aplikasi Titanium mampu menjawab kebutuhan pencatatan dan pelaporan di lapangan. Dengan data yang tersaji secara real-time dan terstandar, daerah dapat menyusun strategi yang lebih presisi. Ini sangat membantu bila diterapkan secara luas di 23 kabupaten/kota di Aceh,” katanya.

Aplikasi Titanium yang dikembangkan oleh Cazbox by Metranet mengambil peran strategis dalam membangun sistem digital yang adaptif terhadap kebutuhan riil pemerintah daerah.