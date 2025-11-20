Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Percepat Transformasi Hijau Industri Sawit, BNI Luncurkan ESG Advisory Playbook

Kamis, 20 November 2025 – 21:20 WIB
Percepat Transformasi Hijau Industri Sawit, BNI Luncurkan ESG Advisory Playbook - JPNN.COM
PT Bank Negara Indonesia (BNI) meluncurkan ESG Advisory Playbook khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Foto dok BNI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (BNI) meluncurkan ESG Advisory Playbook khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit.

Inisiatif ini menjadikan BNI sebagai bank pertama di Indonesia yang menyediakan panduan komprehensif untuk mendampingi debitur dalam melakukan transisi hijau secara terarah, terukur, dan sesuai standar global.

Langkah strategis tersebut merespons meningkatnya tuntutan internasional terhadap praktik industri sawit yang berkelanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang berdampak langsung pada rantai pasok komoditas sawit Indonesia.

Baca Juga:

Peluncuran playbook dilakukan dalam rangkaian BNI ESG & Sustainability Transition (BEST) Event 2025 bertema 'Driving Sustainability in Palm Oil Sector with BNI' di Menara BNI Pejompongan, Rabu (19/11).

Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar menegaskan, playbook ini merupakan alat pendampingan strategis bagi pelaku industri sawit untuk memperkuat praktik keberlanjutan mereka di tengah dinamika regulasi global.

"Advisory playbook ini merupakan panduan bagi para pelaku usaha untuk memulai dan meningkatkan upaya transisi sesuai strategi dan kapabilitas perusahaan, sehingga proses transisi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah," ujar Alexandra.

Baca Juga:

Alexandra menambahkan, peluncuran playbook ini melanjutkan keberhasilan BEST Event 2024, yang sebelumnya fokus pada implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) bagi debitur sektor energi. Tahun ini, BNI memperluas cakupan pendampingan ke sektor kelapa sawit sebagai sektor strategis dengan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional.

"Sebagai bank pertama di Indonesia yang memiliki advisory playbook, hal ini menegaskan komitmen BNI untuk terus menjadi mitra debitur dan mendukung proses transisi Indonesia menuju target NDC 2060 atau lebih cepat," jelasnya.

PT Bank Negara Indonesia (BNI) mempertegas posisinya sebagai pelopor keuangan berkelanjutan dengan meluncurkan ESG Advisory Playbook khusus untuk sektor perkeb

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNI  Bank Negara Indonesia  sawit  Transformasi Hijau 
BERITA BNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp