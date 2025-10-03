Percepatan Infrastruktur, Herman Deru Percepat Pembangunan Flyover Muara Enim

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus memacu percepatan infrastruktur strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan pembangunan flyover di Kabupaten Muara Enim menjadi salah satu proyek prioritas yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

Rapat tindak lanjut pembangunan flyover digelar di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (30/9/2025), dihadiri oleh Bupati Muara Enim, Direktur PT KAI, perwakilan PTBA, serta asosiasi tambang batubara. Agenda tersebut membahas langkah-langkah konkret mempercepat pembangunan perlintasan tidak sebidang di jalur kereta api.

Herman Deru menilai keberadaan flyover akan mendukung kelancaran jalur kereta api Kertapati sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menekankan bahwa tanpa perlintasan sebidang, transportasi logistik, khususnya batubara, bisa lebih efisien dan aman.

“Proyek ini bukan hanya membangun jembatan, tetapi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jika jalur kereta api tidak lagi terhambat, distribusi batubara bisa maksimal, pendapatan negara meningkat, dan masyarakat juga merasakan dampaknya,” kata Herman Deru.

Dia juga menegaskan percepatan ini hanya bisa terwujud melalui sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, semua pihak diminta menjaga kesamaan persepsi serta mengedepankan komunikasi bila menghadapi kendala.

“Saya yakin semua punya semangat yang sama. Saya bersama Bupati mengedepankan aspek kenyamanan, sementara PT KAI dan PTBA fokus pada kelancaran teknis. Semua harus jalan bersama,” tegasnya.

Bupati Muara Enim H. Edison, mendukung penuh rencana percepatan ini.

Dia berharap pembangunan bisa segera berjalan karena manfaatnya tidak hanya dirasakan perusahaan tambang, tetapi juga masyarakat luas.