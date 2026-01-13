Percepatan Pemulihan Layanan Adminduk: Dukcapil Terjun Lagi Menyalurkan Sarpras ke Aceh

jpnn.com - Empat wilayah terdampak bencana di Aceh, yakni kabupaten Aceh Tamiang, kabupaten Aceh Timur, kabupaten Aceh Utara, dan kota Langsa mendapatkan bantuan sarana prasarana (sarpras) dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Bantuan diserahkan langsung oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi saat kunjungan kerja ke provinsi Aceh dengan agenda jemput bola pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

Selama empat hari, mulai Senin (12/1/2026) hingga Kamis (15/1/2025) rombongan melakukan serangkaian kegiatan jemput bola dan pemberian bantuan perangkat operasional untuk memperkuat layanan administrasi kependudukan. Dirjen Teguh juga meninjau pelayanan di kantor Disdukcapil setempat, posko layanan di lapangan serta pertemuan dengan kepala daerah.

"Kami telah menyerahkan bantuan hibah berupa peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik senilai Rp421 juta kepada pemkab Aceh Tamiang dan diterima langsung oleh Bupati Armia Fahmi. Penyerahan bantuan juga akan dilakukan di tiga daerah lainnya," terang Dirjen Teguh dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Bantuan tersebut terdiri dari perangkat mobile enrollment, printer CR707E, printer kertas, card reader, ribbon, film, serta perlengkapan pendukung lainnya yang akan digunakan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya di daerah terdampak bencana. Selain itu diserahkan pula oleh-oleh dari Jakarta berupa blanko KTP-el sebanyak 4.000 keping di masing masing daerah yang dikunjungi.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Penugasan tim ke Aceh ini adalah wujud nyata bahwa negara tidak pernah absen dalam menjamin hak identitas setiap warga, sekalipun di tengah keterbatasan sarana dan prprasarana

"Dukcapil selalu berada di garis depan untuk melayani masyarakat.

Kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa pelayanan publik harus terus berjalan tanpa henti,” tegas Dirjen Teguh Setyabudi.