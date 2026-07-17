Perdagangan Karbon Diyakini Bisa Menggeser Swasta dari Menebang ke Menanam

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen guna mengembangkan pembiayaan swasta dalam kegiatan penanaman dan restorasi hutan.

Menurut dia, mekanisme tersebut dapat mendorong perubahan model bisnis kehutanan dari menebang ke pemulihan.

“Ini kesempatan untuk menanam dan mereka (swasta,red) mengubah bisnis mereka dari dulu menebang jadi menanam. Ekstraktif jadi restorasi,” ujar Menhut Raja Juli, dilansir web Kemenhut, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga: Menhut Dinilai Berperan Sentral dalam Menjaga Kredibilitas Perdagangan Karbon Hutan

Dia menambahkan pengembangan pembiayaan kehutanan berbasis Nature-based Solutions perlu didukung dengan informasi mengenai potensi lokasi, jenis kegiatan, serta tata kelola yang jelas.

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan data spasial yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kawasan dan menghubungkannya dengan berbagai skema pengelolaan hutan.

Dia menyebut data tersebut selanjutnya dapat dilakukan overlay dengan wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan perhutanan sosial.

Pemetaan itu diharapkan membantu mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk kegiatan penanaman, restorasi, maupun proyek berbasis karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami betul-betul mendata, memberikan guidance tentang cara penanaman dan segala macamnya. Jadi, kalau memang ada yang mau menanam, ada lokasi yang jelas, kegiatan yang jelas, dan prosesnya juga jelas,” katanya.