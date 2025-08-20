Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Perdana, 181 Mahasiswa PIPB Ikuti Latsarmil Komcad 2025

Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:11 WIB
Sebanyak 181 mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) mengikuti Latsarmil Komcad di Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang, Jawa Barat. Foto dok. Chandra Asri

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 181 mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) di Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang, Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan yang perdana, kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan TNI bersama dengan PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group).

“Program Komcad bersama Chandra Asri Group menjadi yang pertama kolaborasi dengan swasta," kata Direktur Sumber Daya Pertahanan, Ditjen Pothan Kemhan RI, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan S.I.P., Rabu (20/8).

Dia menjelaskan, sinergi dengan berbagai pihak sangat penting untuk berbagai kepentingan nasional.

Salah satu contohnya, kolaborasi antara industri dan TNI dalam menyiapkan generasi unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Ini merupakan bukti bahwa sinergi antara dunia industri dan TNI dibutuhkan. Selain membela negara juga membentuk generasi unggul, disiplin, dan siap berkarya bagi perusahaan, industri, serta kemajuan bangsa, ” tegasnya.

Legal, External Affairs & Circular Economy Director Chandra Asri Group Edi Rivai mengungkapkan kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam program Komcad Latsarmil 2025 menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi membentuk generasi muda berkarakter, disiplin, dan berdaya juang tinggi.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Chandra Asri Group dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI yang ditandatangani pada Mei 2025.

Kolaborasi perdana Kemhan RI dan Chandra Asri Group diimplementasikan melalui Latsarmil Komcad 2025 yang diikuti 181 mahasiswa PIPB

