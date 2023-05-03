Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Perdana Bintangi Web Series, Cut Tari Ungkap Karakter yang Diperankannya

Sabtu, 21 Februari 2026 – 03:07 WIB
Perdana Bintangi Web Series, Cut Tari Ungkap Karakter yang Diperankannya
Konferensi pers serial Samuel di MD Place, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (20/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Cut Tari membintangi serial terbaru berjudul 'Samuel', serial yang diproduksi oleh MD Entertainment dan WeTV.

Cut Tari mengaku senang lantaran bisa bergabung dalam proyek tersebut.

Perempuan 48 tahun itu tak menampik bahwa ini merupakan kali pertama dirinya berakting di web series. Dia lantas membeberkan alasannya tertarik membintangi serial tersebut.

"Ya, ini pertama kali buat saya. Terus saya juga diajak di dunianya Samuel, ibunya Samuel, ya langsung saja saya terima. Why not," ujar Cut Tari di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

"Terus novelnya, yang nonton banyak banget, fansnya gila-gilaan gitu kan, pasti akan dipenuhi sama orang-orang kan?," sambungnya.

Dalam serial Samuel, dia berperan sebagai Tiara, ibu Samuel (Fadi Alaydrus).

Adapun serial tersebut diadaptasi dari novel populer di Wattpad yang telah dibaca sebanyak 21,7 juta kali.

Meski begitu, Cut Tari mengaku tak terbebani dengan hal tersebut. Sebab menurutnya, karakternya yang diperankannya itu termasuk protagonis.

Aktris Cut Tari membintangi Serial berjudul 'Samuel'. Ini merupakan kali pertama dirinya membintangi web series.

