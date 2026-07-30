Perdana di Asia Tenggara, Subaru Outback Terbaru Melantai di GIIAS 2026, Simak Harganya

jpnn.com, TANGERANG - Subaru Indonesia resmi meluncurkan The All-New Subaru Outback pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (30/7).

Peluncuran mobil generasi ketujuh itu menandai Indonesia sebagai pasar pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan Outback terbaru dari flagship SUV Subaru.

"Kami bangga dapat memperkenalkan The all-new Subaru Outback di GIIAS sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pasar pertama di Asia Tenggara yang menghadirkan generasi ketujuh flagship SUV Subaru," ujar Executive General Manager Subaru Indonesia, Edward Kencono.

Dia menambahkan lebih dari tiga dekade sejak pertama kali diperkenalkan, Outback terus berevolusi sebagai representasi filosofi Subaru dalam menghadirkan kendaraan yang memadukan kapabilitas, keselamatan, dan kenyamanan untuk menemani setiap perjalanan.

Sejak diperkenalkan pada 1994 sebagai crossover berbasis Legacy, Subaru Outback terus berevolusi selama lebih dari enam generasi.



Subaru Outback terbaru mengalami transformasi terbesar dalam sejarahnya dengan menjadi SUV sejati.

Dikembangkan sejak awal di atas arsitektur SUV, generasi terbaru menghadirkan postur yang lebih kokoh, visibilitas berkendara yang lebih baik, serta kapabilitas yang semakin siap menghadapi berbagai kondisi jalan.

Evolusi ini mencerminkan DNA Subaru yang telah teruji selama lebih dari 70 tahun melalui ketangguhan, presisi engineering, dan kepercayaan untuk menjelajah dengan percaya diri.

Di ajang GIIAS 2026, Subaru Indonesia membanderol The all-new Subaru Outback dngan harga Rp. 1.025.000.000 (on-the-road Jakarta).