Perdana, Inggris Luncurkan Misi Perdagangan Siber di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Inggris meluncurkan misi perdagangan siber pertama di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam keamanan ekonomi digital serta membuka jalan bagi kemitraan strategis baru antara kedua negara.

“Misi ini menandai hubungan penting Inggris–Indonesia di sektor keamanan siber dan membuka peluang kolaborasi strategis serta komersial di tahun mendatang,” kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di Jakarta, Senin.

Jermey mengatakan Inggris mendukung upaya Indonesia membangun tata kelola siber yang aman melalui Program Siber Indo-Pasifik di bawah Strategi Siber Nasional Inggris.

“Kami membawa perusahaan-perusahaan siber unggulan Inggris yang dikenal dengan inovasi dan kecanggihan teknis untuk mendukung Indonesia memperkuat ketahanan digital serta mengembangkan ekosistem keamanan siber dalam peta jalan Menuju Indonesia 4.0,” ujarnya.

Ia berharap peta jalan itu dapat menjadikan Indonesia pemimpin ekonomi digital pada 2030.

“Bersama, Inggris dan Indonesia dapat membangun sistem yang melindungi warga, memberdayakan bisnis, dan menjunjung nilai demokratis di era digital,” katanya.

Jermey menambahkan, kolaborasi kedua negara diharapkan terus berjalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah kerangka Kemitraan Strategis yang akan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer dalam beberapa pekan mendatang.

Wakil Dubes Inggris Matthew Downing menjelaskan, misi dagang tersebut melibatkan 11 perusahaan siber dan inisiatif akademik, berlangsung pada 27–29 Oktober. Perusahaan peserta antara lain BAE Systems Digital Intelligence, Darktrace, Goldilock, dan Glasswall.