Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Perdana, Inggris Luncurkan Misi Perdagangan Siber di Indonesia

Senin, 27 Oktober 2025 – 21:35 WIB
Perdana, Inggris Luncurkan Misi Perdagangan Siber di Indonesia - JPNN.COM
Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Matthew Downing usai peluncuran misi perdagangan Inggris di Jakarta, Senin (27/10/2025). Foto: ANTARA FOTO/Asri Mayang Sari

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Inggris meluncurkan misi perdagangan siber pertama di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam keamanan ekonomi digital serta membuka jalan bagi kemitraan strategis baru antara kedua negara.

“Misi ini menandai hubungan penting Inggris–Indonesia di sektor keamanan siber dan membuka peluang kolaborasi strategis serta komersial di tahun mendatang,” kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di Jakarta, Senin.

Jermey mengatakan Inggris mendukung upaya Indonesia membangun tata kelola siber yang aman melalui Program Siber Indo-Pasifik di bawah Strategi Siber Nasional Inggris.

Baca Juga:

“Kami membawa perusahaan-perusahaan siber unggulan Inggris yang dikenal dengan inovasi dan kecanggihan teknis untuk mendukung Indonesia memperkuat ketahanan digital serta mengembangkan ekosistem keamanan siber dalam peta jalan Menuju Indonesia 4.0,” ujarnya.

Ia berharap peta jalan itu dapat menjadikan Indonesia pemimpin ekonomi digital pada 2030.

“Bersama, Inggris dan Indonesia dapat membangun sistem yang melindungi warga, memberdayakan bisnis, dan menjunjung nilai demokratis di era digital,” katanya.

Baca Juga:

Jermey menambahkan, kolaborasi kedua negara diharapkan terus berjalan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah kerangka Kemitraan Strategis yang akan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer dalam beberapa pekan mendatang.

Wakil Dubes Inggris Matthew Downing menjelaskan, misi dagang tersebut melibatkan 11 perusahaan siber dan inisiatif akademik, berlangsung pada 27–29 Oktober. Perusahaan peserta antara lain BAE Systems Digital Intelligence, Darktrace, Goldilock, dan Glasswall.

Pemerintah Inggris meluncurkan misi perdagangan siber pertama di Indonesia untuk memperkuat kerja sama dalam keamanan ekonomi digital

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   perdagangan siber  Inggris  misi perdagangan  Indonesia  Kedubes Inggris 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp