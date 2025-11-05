Perdana, Perusahaan Asal Tegal Sukses Ekspor 539 Karton Produk Garmen ke Prancis

jpnn.com - PT World Apparel Global dari Tegal berhasil melakukan ekspor perdana 539 karton produk garmen ke Prancis.

Dikirim pada Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 23.30 WIB, ekspor perdana ini menandai langkah penting pertumbuhan sektor garment wilayah Tegal yang berhasil menembus pasar mancanegara.

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudiyarto mengatakan pihaknya siap memberikan layanan ekspor 24 jam penuh, termasuk dalam proses pengawasan stuffing untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan lancar.

"Ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam memberikan dukungan nyata terhadap dunia usaha,” kata Yudiyarto dalam keterangannya, Rabu (5/11).

Dia juga menjelaskan, dari kegiatan ekspor tersebut, total devisa yang dihasilkan mencapai USD 258.665,94 atau sekitar Rp 4,3 miliar.

Angka ini menunjukkan potensi besar industri manufaktur di Tegal untuk berkontribusi pada perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor non-migas.

PT World Apparel Global sendiri merupakan perusahaan yang telah mengantongi izin fasilitas kawasan berikat.

Fasilitas ini memungkinkan perusahaan mendapatkan penangguhan bea masuk serta pembebasan pajak dalam rangka impor bagi bahan baku, bahan penolong, dan mesin produksi.