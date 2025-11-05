Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perdana, Perusahaan Asal Tegal Sukses Ekspor 539 Karton Produk Garmen ke Prancis

Rabu, 05 November 2025 – 12:46 WIB
Perdana, Perusahaan Asal Tegal Sukses Ekspor 539 Karton Produk Garmen ke Prancis - JPNN.COM
Perusahaan asal Tegal, PT World Apparel Global sukses melakukan ekspor perdana 539 karton produk garmen ke Prancis. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com - PT World Apparel Global dari Tegal berhasil melakukan ekspor perdana 539 karton produk garmen ke Prancis.

Dikirim pada Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 23.30 WIB, ekspor perdana ini menandai langkah penting pertumbuhan sektor garment wilayah Tegal yang berhasil menembus pasar mancanegara.

Kepala Kantor Bea Cukai Tegal Yudiyarto mengatakan pihaknya siap memberikan layanan ekspor 24 jam penuh, termasuk dalam proses pengawasan stuffing untuk memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan lancar.

Baca Juga:

"Ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai dalam memberikan dukungan nyata terhadap dunia usaha,” kata Yudiyarto dalam keterangannya, Rabu (5/11).

Dia juga menjelaskan, dari kegiatan ekspor tersebut, total devisa yang dihasilkan mencapai USD 258.665,94 atau sekitar Rp 4,3 miliar.

Angka ini menunjukkan potensi besar industri manufaktur di Tegal untuk berkontribusi pada perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor non-migas.

Baca Juga:

PT World Apparel Global sendiri merupakan perusahaan yang telah mengantongi izin fasilitas kawasan berikat.

Fasilitas ini memungkinkan perusahaan mendapatkan penangguhan bea masuk serta pembebasan pajak dalam rangka impor bagi bahan baku, bahan penolong, dan mesin produksi.

Perusahaan asal Tegal, PT World Apparel Global sukses melakukan ekspor perdana 539 karton produk garmen ke Prancis pada Jumat (31/10)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  perusahaan  ekspor  Tegal  Ekspor Perdana  garmen  Yudiyarto  PT World Apparel Global 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp