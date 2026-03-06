Perdana, Perusahaan Ini Ekspor Solar Glass dari Gresik ke India

jpnn.com, GRESIK - PT Xinyi Solar Indonesia merealisasikan ekspor perdana produk solar glass pada awal Maret 2026 dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik menuju India.

Dalam pengiriman perdana tersebut, sebanyak 10 kontainer solar glass berhasil diberangkatkan dengan nilai devisa lebih dari Rp1,9 miliar.

Ekspor ini terlaksana melalui kolaborasi antara Bea Cukai Gresik dan Administrator KEK Gresik yang memastikan proses kepabeanan serta pemanfaatan fasilitas kawasan berjalan cepat, tertib, dan sesuai ketentuan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan investasi sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik, Asep Munandar mengatakan ekspor perdana ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi PT Xinyi Solar Indonesia, tetapi juga menandai berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan industri strategis tersebut.

“Ekspor ini mencerminkan tumbuhnya aktivitas ekonomi di KEK Gresik sekaligus mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional di kawasan JIIPE,” ujar Asep.

Dia menambahkan Bea Cukai berperan aktif memastikan fasilitas kepabeanan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat realisasi investasi dan memperkuat ekosistem industri di kawasan.

Sementara itu, Kepala Administrator KEK Gresik, Ibnu Sina, menyampaikan apresiasi kepada Bea Cukai Gresik atas dukungan dan kemudahan layanan yang diberikan kepada pelaku usaha di kawasan tersebut.