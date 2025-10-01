Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Perdana, Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Rabu, 01 Oktober 2025 – 11:52 WIB
Perdana, Prabowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
Prabowo Subianto saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, pada Rabu (1/10). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, pada Rabu (1/10).

Upacara tersebut menjadi momen bersejarah sekaligus perdana bagi Prabowo sejak dilantik sebagai Kepala Negara.

Rangkaian upacara diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, dan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.

Bertindak sebagai Komandan Upacara pada kesempatan tersebut adalah Kolonel Pnb Muhamad Amry Taufanny.

Prabowo memimpin peserta untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi bangsa.

"Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia, dan untuk mempertahankan Pancasila," ucap Prabowo.

Selanjutnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membacakan naskah Pancasila, disusul pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai.

Adapun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar.

Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya

