JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Perdana, PT Globalite Paint Indonesia Sukses Ekspor 25 Drum Thinner ke Vietnam

Senin, 05 Januari 2026 – 15:17 WIB
Perdana, PT Globalite Paint Indonesia Sukses Ekspor 25 Drum Thinner ke Vietnam
Bea Cukai Semarang berperan aktif mendukung kelancaran ekspor ini dengan memberikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Globalite Paint Indonesia. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG -
PT Globalite Paint Indonesia berhasil melakukan ekspor perdana 1 kontainer berisi 25 drum produk thinner ke pasar Vietnam pada 23 Desember 2025.

Ekspor ini menjadi tonggak awal bagi PT Globalite Paint Indonesia dalam memperluas jangkauan pasar ekspor sekaligus menunjukkan daya saing produk industri nasional di kancah global.

Ekspor perdana merupakan hasil dari kesiapan perusahaan dalam memenuhi standar kualitas dan ketentuan ekspor yang berlaku, serta komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas produksi.

Produk thinner yang diekspor diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri di Vietnam dan membuka peluang kerja sama dagang yang berkelanjutan antara kedua negara.

Bea Cukai berperan aktif mendukung kelancaran ekspor ini dengan memberikan fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Globalite Paint Indonesia.

Melalui fasilitas tersebut, perusahaan memperoleh berbagai kemudahan kepabeanan dan perpajakan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi serta mempercepat proses logistik, sehingga produk dapat bersaing di pasar internasional.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang Mochamad Syuhadak menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen menjalankan perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance dengan mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kepabeanan yang tersedia.

“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat iklim ekspor nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong industri dalam negeri untuk semakin berorientasi pada pasar global,” ujar Mochamad Syuhadak dalam keterangannya, Senin (5/1). (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

