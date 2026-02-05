Perdana, PT Mitra Jaya Malut Ekspor 225 Kg Kerang Dara dari Maluku Utara ke Thailand

jpnn.com, TERNATE - PT Mitra Jaya Malut berhasil melakukan ekspor perdana 225 kilogram komoditas kerang dara segar (fresh blood cockle) dari Maluku Utara ke Thailand.

Pengiriman perdana ini dilakukan melalui sinergi ekspor Maluku Utara yang melibatkan Bea Cukai Ternate, BKIHT Maluku Utara, Badan Mutu Ternate, Garuda Indonesia, serta instansi terkait lainnya pada Selasa (3/2).

Kepala Kantor Bea Cukai Ternate Jaka Riyadi menyampaikan keberhasilan ini mencerminkan kesiapan Maluku Utara sebagai simpul ekspor komoditas kelautan nasional.

Jaka menegaskan pendampingan lintas instansi menjadi kunci agar pelaku usaha daerah mampu bersaing di pasar internasional.

Pengiriman ekspor perdana dilakukan perusahaan pengolahan hasil laut asal Maluku Utara.

Dalam ekspor ini, PT Mitra Jaya Malut mengirim sebanyak 225 kilogram kerang dara segar melalui jalur udara dari Ternate untuk memenuhi permintaan pasar Thailand yang membutuhkan produk laut berkualitas tinggi dengan tingkat kesegaran terjaga.

Di balik keberhasilan tersebut, kolaborasi antarinstansi berperan penting dalam memberikan pendampingan menyeluruh kepada eksportir.

Pendampingan meliputi pemenuhan dokumen kepabeanan, sertifikasi karantina dan mutu, hingga pengaturan logistik agar proses ekspor berjalan efisien dan tepat waktu.