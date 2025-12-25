Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Perdana Rayakan Natal Bareng Amanda Manopo, Kenny Austin Cerita Soal Ini

Kamis, 25 Desember 2025 – 20:20 WIB
Perdana Rayakan Natal Bareng Amanda Manopo, Kenny Austin Cerita Soal Ini - JPNN.COM
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo/rollmoments

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Kenny Austin menyambut Natal 2025 dengan suasana yang berbeda.

Pertama, ini menjadi momen perdananya merayakan Natal bareng istrinya, Amanda Manopo.

Perayaan Natal kali ini terasa juga makin spesial karena kehadiran calon buah hati yang tengah dikandung sang istri.

Baca Juga:

Ditanyai apakah ada tradisi baru yang spesifik setelah menikah, Kenny Austin mengaku tidak ada.

Sebab, fokus utamanya adalah momen menikmati kumpul keluarga besar yang kini terasa lebih hangat.

"Mungkin enggak ada sih, sama saja. Cuma ya yang pasti keluarga yang ngumpul pasti sekarang jadi lebih ramai lah," ungkap Kenny Austin di kawasan Cicayur, Kabupaten Tangerang, baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 33 tahun itu pun mengaku tidak menyiapkan baju coupke atau seragam khusus untuk perayaan Natal kali ini.

Terkait hidangan Natal, Kenny Austin juga tidak meminta menu khusus kepada Amanda Manopo, meski sang istri dikenal piawai masak.

Aktor Kenny Austin menyambut hari Raya Natal 2025 dengan suasana yang berbeda. Ini kali pertama dirinya merayakan Natal bareng istrinya, Amanda Manopo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kenny Austin  Amanda Manopo  Amanda Manopo dan Kenny Austin  Natal 
BERITA KENNY AUSTIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp