Perebutan Kursi Sekda Kudus Dimulai, Dua ASN Luar Daerah Ikut Bertarung

Jumat, 20 Februari 2026 – 20:40 WIB
Perebutan Kursi Sekda Kudus Dimulai, Dua ASN Luar Daerah Ikut Bertarung
Ilustrasi - Pelantikan pejabat di lingkungan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

jpnn.com, KUDUS - Seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus 2026 mulai memanas. Saat ini sudah ada enam nama pelamar hingga batas akhir pengumpulan berkas.

Menariknya, persaingan ini tidak hanya diikuti internal Pemkab Kudus, tetapi juga diramaikan oleh dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar daerah.

"Sementara jumlah peminat seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kudus 2026 sebanyak enam orang. Dari jumlah tersebut empat orang di antaranya dari lokal dan dua dari luar Kudus," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus Tulus Tri Yatmika di Kudus, Jumat.

Ia mengungkapkan dari keenam peminat tersebut, sebagian sudah ada yang mengunggah dokumen persyaratan.

Penerimaan berkas administrasi dalam seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kudus itu, kata dia, maksimal hari Kamis ini (20/2).

"Setelah semua peminat menyerahkan berkas administrasi, tahapan berikutnya pengecekan atau verifikasi dan penilaian kelengkapan serta keabsahan berkas administrasi yang dijadwalkan 21-22 Februari 2026," ujarnya.

Sementara pengumuman hasil seleksi administrasi, kata dia, dilaksanakan pada 23 Februari 2026 dan penelusuran rekam jejak, moralitas dan integritas mulai 23-24 Februari 2026.

Tahapan berikutnya berupa seleksi uji kompetensi dan seleksi uji gagasan atau makalah dan wawancara.



