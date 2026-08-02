Peredaran Narkoba di Jateng Melibatkan Kondektur Bus sebagai Kurir

Minggu, 02 Agustus 2026 – 21:01 WIB

jpnn.com - Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah (Jateng) mengungkap jaringan peredaran narkoba yang memanfaatkan kondektur bus sebagai kurir.

Hal itu terungkap setelah Polda Jateng menangkap seorang tersangka dengan barang bukti sabu-sabu di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Yos Guntur mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi mengenai kurir sabu-sabu yang menumpang bus jurusan Magetan-Cileungsi.

"Petugas kemudian melakukan penyergapan di Gerbang Tol Banyumanik pada Kamis (30/7) dan memeriksa penumpang bus hingga mengamankan DM (30), yang bekerja sebagai kondektur bus," kata dia, Minggu (2/8/2026).

Dari tangan tersangka, polisi menyita 3,77 gram sabu-sabu yang disembunyikan di dalam botol permen.

Polisi juga mengamankan timbangan digital, sejumlah plastik klip, dan alat isap sabu-sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, DM mengaku memperoleh sabu-sabu dari seseorang berinisial A di sebuah SPBU di Nganjuk, Jawa Timur.

"Diterima pelaku di SPBU Nganjuk, awalnya 15 gram. Sabu-sabu tersebut diedarkan di wilayah Jawa Tengah," katanya.