Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Peredaran Rokok Ilegal Masih Jadi Tantangan Serius, Bea Cukai Gencar Lakukan Ini

Senin, 22 Juni 2026 – 11:37 WIB
Peredaran Rokok Ilegal Masih Jadi Tantangan Serius, Bea Cukai Gencar Lakukan Ini - JPNN.COM
Bea Cukai Malang bersama Satpol PP Kota Batu menggelar sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan kampanye Gempur Rokok Ilegal yang menyasar pedagang ritel serta pekerja sosial masyarakat di Kota Batu. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus melakukan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II Muhamad Lukman menegaskan peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan merugikan industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan.

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga:

Melalui Dialog Malang Menyapa bertajuk 'Perangi Rokok Ilegal: Saatnya Penindakan Lebih Tegas' yang disiarkan RRI Malang, Lukman mengajak masyarakat untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal.

Dia menyampaikan rokok ilegal dapat dikenali dari tidak adanya pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Bea Cukai terus melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran rokok ilegal, baik melalui pendekatan preventif berupa edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat maupun melalui penindakan langsung terhadap pelanggaran di bidang cukai,” ujarnya.

Baca Juga:

Selain melalui siaran radio, sosialisasi juga dilakukan secara langsung di berbagai daerah. Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II bersama Satpol PP Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai di Kabupaten Jember.

Kegiatan tersebut diikuti Babinsa, Bhabinkamtibmas, anggota Linmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa.

peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan merugikan industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  rokok ilegal  bea cukai jatim  Gempur Rokok Ilegal  pita cukai 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp