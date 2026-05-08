Perekonomian Terus Tumbuh, The Hive Yutaka Bidik Pasar di Kawasan Cikarang

jpnn.com, CIKARANG - Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Kawasan Cikarang membuka peluang baru bagi sektor properti komersial.

Kawasan yang selama ini dikenal sebagai pusat industri di koridor timur Jakarta tersebut telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi terpadu.

Hal itu didukung oleh ekspansi kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan ruang usaha, ritel, dan gaya hidup.

Ini membuat Cikarang mengalami transformasi signifikan dari kawasan industri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Peluang tersebut mendorong kehadiran The Hive Yutaka @ OAZE Boulevard, shophouse modern yang menawarkan konsep fleksibel untuk mendukung kebutuhan bisnis sekaligus investasi," kata Management OAZE Cikarang dalam siaran persnya, Kamis, 8 Mei 2026.

OAZE Cikarang merupakan kawasan prospektif yang dikembangkan LippoLand bersama mitra properti nasional.

Disebutkan, kehadiran The Hive Yutaka tidak lepas dari kondisi bahwa dalam satu dekade terakhir, didukung aktivitas manufaktur berskala internasional, konektivitas yang makin kuat, serta populasi produktif yang terus bertambah menjadikan kawasan Cikarang semakin menarik bagi pelaku usaha, investor, hingga komunitas ekspatriat.

Pertumbuhan tersebut ikut menciptakan kebutuhan terhadap fasilitas komersial yang lebih adaptif. Apalagi dengan basis tenaga kerja ratusan ribu orang, komunitas ekspatriat yang berkembang, serta ekosistem hunian yang semakin matang.