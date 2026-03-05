Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Perempat Final All England: Dukungan Publik Birmingham Bikin Putri KW Pede Gebuk An Seyoung

Jumat, 06 Maret 2026 – 01:00 WIB
Perempat Final All England: Dukungan Publik Birmingham Bikin Putri KW Pede Gebuk An Seyoung
Pebulu tangkis Putri Kusuma Wardani saat berlaga pada ajang All England 2026 di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Kepercayaan diri Putri Kusuma Wardani tengah meningkat setelah berhasil menembus perempat final All England 2026.

Pemain kelahiran 20 Juli 2002 itu melangkah ke Top 8 setelah mengatasi perlawanan wakil Korea Kim Ga Eun dengan skor 25-23, 21-15 di Utilita Arena, Birmingham, Kamis (5/3/2026).

Tunggal putri dari klub Exist Badminton Club itu menilai atmosfer arena pertandingan yang dipenuhi penonton membuatnya makin termotivasi.

Terlebih pada babak perempat final nanti, pebulu tangkis ranking enam dunia itu akan menghadapi wakil Korea lainnya, An Se Young.

Putri KW pun percaya diri bisa meraih kemenangan pertamanya saat menghadapi andalan Negeri Ginseng tersebut.

"Senang bisa kembali ke All England, di sini penontonnya ramai sejak hari pertama jadi rasanya berbeda saja."

"Besok saat bertemu An Se Young pastinya saya ingin bermain nothing to lose. Saya juga penasaran karena sudah banyak ketemu, tetapi saya hanya bisa mengambil satu gim," ujar wanita yang bertugas di Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya tersebut.

Menilik rekor pertemuan, juara Spain Masters 2021 itu belum pernah menang melawan An dalam delapan laga.

Putri Kusuma Wardani tengah dalam kepercayaan diri menghadapi An Seyoung di perempat final All England 2026, Jumat (6/3)

