Perempat Final Liga Champions: Madrid Siap Hadapi Tekanan Bayern

Selasa, 07 April 2026 – 07:42 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Laga Real Madrid vs Bayern Muenchen pada leg pertama perempat final Liga Champions akan tersaji di Santiago Bernabeu, Spanyol, Rabu esok. Real Madrid menegaskan siap menghadapi Muenchen.

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menegaskan kesiapan timnya menghadapi tekanan besar dari Muenchen.

Arbeloa menyebut Madrid memiliki tradisi kuat ketika menghadapi tim-tim besar, termasuk Bayern, yang tengah menjalani musim luar biasa.

“Kami tahu mereka akan sangat menekan kami di lapangan,” kata dia seperti dikutip beIN Sports pada Selasa (7/4).

Pertandingan ini menjadi momentum Madrid untuk bangkit setelah dikalahkan 1-2 oleh Mallorca dalam pertandingan Liga Spanyol pekan lalu, yang membuat mereka tertinggal tujuh poin dari Barcelona.

Arbeloa menegaskan timnya tidak ingin berlarut-larut dalam kekecewaan. Dia meminta para pemain fokus penuh menghadapi pertandingan melawan Bayern.

Baca Juga: Orlando City Merekrut Antoine Griezmann dari Atletico Madrid

Adapun Bayern tengah dalam kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Vincent Kompany itu memimpin Bundesliga dengan keunggulan sembilan poin dan tampil konsisten di Liga Champions, hanya kalah sekali.

Arbeloa juga menyoroti kualitas Bayern yang dinilainya sangat komplet, baik dalam bertahan maupun menyerang.