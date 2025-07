Perempuan Berkecimpung di Industri Rantai Pasok, Logistik dan Transportasi

jpnn.com, JAKARTA - Pelantikan Pengurus WiLAT (Women in Logistics and Transport) Indonesia Periode 2025-2027 dan Coffee Talk bertema “Perempuan Menjaga Tujuan: Ketangguhan, Inovasi, dan Pertumbuhan” telah berlangsung dalam suasana meriah.

Dalam acara ini, hadir Staf Ahli Menteri Perhubungan Capt. Yufridon Gandoz Situmeang, para ketua umum asosiasi terkait dan perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan industri Rantai Pasok, Logistik dan Transportasi.

Kementerian, Organisasi bahkan dari Presiden CILT Global dan WiLAT Global Chairperson mengucapkan selama kepada Presiden CILT Indonesia dan GVC WiLAT Southeast Asia, WiLAT Global (Malaysia) dan WiLAT Brunei Darusalam menunjukkan dukungan penuh dan harapan tinggi akan organisasi perempuan yang berkembang cukup pesat ini di Indonesia.

Women in Logistics and Transport (WiLAT) merupakan sebuah forum perempuan di bawah CILT - The Chartered Institute of Logistics and Transport.

CILT adalah organisasi profesi di bidang rantai pasok, logistik dan transportasi.

CILT yang lahir di Inggris pada tahun 1919 memiliki lebih dari 30.000 anggota di lebih dari 40 negara di dunia yang berprofesi sebagai praktisi, pemilik bisnis, akademisi, pelajar, dan pembuat kebijakan, di sektor rantai pasok, logistik dan transportasi.

WiLAT diinisiasi secara global pada tahun 2010, diresmikan pada tahun 2013 di Srilanka dan berkembang sangat pesat dengan keanggotaan lebih dari 3.870 anggota di 40 negara di dunia dan terus berkembang.

WiLAT hadir di Indonesia pada tanggal 8 Maret 2021 diresmikan di Jakarta dengan Ibu Juliana Sofhia Damu, FCILT sebagai Ketua Pertama sekaligus Founding Chair dan diteruskan oleh Ibu Nurmaria Sarosa, CMILT sebagai Ketua WiLAT Indonesia yang baru dilantik kembali untuk meneruskan kepemimpinannya memasuki periode kedua.