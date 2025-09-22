Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Perempuan di Semarang Tewas Diduga Dibunuh

Senin, 22 September 2025 – 04:00 WIB
Perempuan di Semarang Tewas Diduga Dibunuh - JPNN.COM
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di rumahnya, Perum Banjardowo Baru, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Polisi menduga korban tewas dengan cara dibunuh.

Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan korban bernama Ika Rahmawati (43), warga Kabupaten Brebes tersebut ditemukan oleh adiknya dalam kondisi tidak bernyawa pada Kamis (18/9).

Baca Juga:

"Ditemukan oleh adiknya yang baru pulang sebagai pengemudi ojek," katanya di Semarang, Minggu.

Saat pulang bekerja, kata dia, saksi melihat pintu pagar tertutup, tetapi pintu rumah terbuka dalam keadaan lampu mati.

Menurut dia, korban ditemukan terbaring di atas tempat tidur di dalam kamar.

Baca Juga:

Adik korban, lanjut dia, kemudian meminta bantuan tetangga sekitar untuk mengecek kondisi kakaknya tersebut

"Oleh salah seorang tetangga yang merupakan petugas medis dinyatakan korban meninggal dunia," katanya.

Dari hasil olah TKP oleh Inafis, diketahui ada luka di bagian leher korban yang diduga dibunuh di rumahnya di Semarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Semarang  Dibunuh  Perempuan dibunuh  pembunuhan 
BERITA SEMARANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp